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Ракурс
Россияне усилили полицейский режим в Крыму, фото: «Укринформ»

В Крыму оккупанты усилили контрразведывательный и полицейский режим

29 апр 2023, 19:08
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Російські загарбники посилили контррозвідувальний та поліцейський режим на тимчасово окупованій території Керченського півострова автономної республіки Крим.


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Про це сьогодні, 29 квітня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, з 26 квітня, окупанти збільшили кількість патрулів, на дорогах місцевого значення підсилили пости поліції співробітниками фсб рф, які здійснюють вибіркові перевірки цивільного населення, зокрема перевіряють мобільні телефони та наявність російського паспорта, — вказано в повідомленні.

Нагадаємо, за інформацією Центру національного спротиву, керівництво представництв російських державних компаній у Криму отримало вказівку готуватися до евакуації.

Источник: Ракурс


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