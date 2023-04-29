У Криму окупанти посилили контррозвідувальний та поліцейський режим

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Росіяни посилили поліцейський режим у Криму, фото: «Укрінформ»
У Криму окупанти посилили контррозвідувальний та поліцейський режимhttps://racurs.ua/ua/n182517-u-krymu-okupanty-posylyly-kontrrozviduvalnyy-ta-policeyskyy-rejym.htmlРакурс
Російські загарбники посилили контррозвідувальний та поліцейський режим на тимчасово окупованій території Керченського півострова автономної республіки Крим.
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Про це сьогодні, 29 квітня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.
Так, з 26 квітня, окупанти збільшили кількість патрулів, на дорогах місцевого значення підсилили пости поліції співробітниками фсб рф, які здійснюють вибіркові перевірки цивільного населення, зокрема перевіряють мобільні телефони та наявність російського паспорта, — вказано в повідомленні.
Нагадаємо, за інформацією Центру національного спротиву, керівництво представництв російських державних компаній у Криму отримало вказівку готуватися до евакуації.
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