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На росіян вплинули великі втрати у живій силі
У рашистів почастішали випадки колективної відмови від участі у боях — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n182516-u-rashystiv-pochastishaly-vypadky-kolektyvnoyi-vidmovy-vid-uchasti-u-boyah-genshtab.htmlРакурс
У підрозділах російських окупаційних військ в районі Мар’їнки почастішали випадки колективної відмови від участі у бойових діях.
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Про це сьогодні, 29 квітня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.
За інформацією Генштабу, що основними чинниками, які на це впливають є:
- великі втрати в живій силі ворога;
- несвоєчасне забезпечення окупантів боєприпасами;
- відсутність у достатній кількості засобів індивідуального захисту;
- примус військовослужбовців зс рф до ведення штурмових дій без підтримки важкої техніки та артилерії.
Нагадаємо, раніше група російських військових зняла відео, у якому поскаржилася на використання окупантами загороджувальних загонів.
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