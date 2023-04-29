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Ракурс
На росіян вплинули великі втрати у живій силі

У рашистів почастішали випадки колективної відмови від участі у боях — Генштаб

29 кві 2023, 18:52
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У підрозділах російських окупаційних військ в районі Мар’їнки почастішали випадки колективної відмови від участі у бойових діях.


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Про це сьогодні, 29 квітня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

За інформацією Генштабу, що основними чинниками, які на це впливають є:

  • великі втрати в живій силі ворога;
  • несвоєчасне забезпечення окупантів боєприпасами;
  • відсутність у достатній кількості засобів індивідуального захисту;
  • примус військовослужбовців зс рф до ведення штурмових дій без підтримки важкої техніки та артилерії.

Нагадаємо, раніше група російських військових зняла відео, у якому поскаржилася на використання окупантами загороджувальних загонів.

Джерело: Ракурс


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