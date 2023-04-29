На росіян вплинули великі втрати у живій силі

https://racurs.ua/ua/n182516-u-rashystiv-pochastishaly-vypadky-kolektyvnoyi-vidmovy-vid-uchasti-u-boyah-genshtab.html

Ракурс

У підрозділах російських окупаційних військ в районі Мар’їнки почастішали випадки колективної відмови від участі у бойових діях.

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Про це сьогодні, 29 квітня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

За інформацією Генштабу, що основними чинниками, які на це впливають є:

великі втрати в живій силі ворога;

несвоєчасне забезпечення окупантів боєприпасами;

відсутність у достатній кількості засобів індивідуального захисту;

примус військовослужбовців зс рф до ведення штурмових дій без підтримки важкої техніки та артилерії.

Нагадаємо, раніше група російських військових зняла відео, у якому поскаржилася на використання окупантами загороджувальних загонів.