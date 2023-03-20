Кількість мобілізованих росіян для війни з Україною назвали в ЗСУ. Фото: slovoidilo.ua

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Країна-агресор російська федерація для війни в Україні мобілізувала близько 300 тис. росіян.

Мобілізованих направили для доукомплектування вже існуючих частин та підрозділів, формування нових з'єднань та об'єднань, а також для розгортання частин та підрозділів територіальних військ. Причиною для мобілізації сотень тисяч осіб стали великі військові втрати росії, постійні дезертирства та відсутність бажаної кількості добровольців. Про це командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв повідомив в інтерв’ю «РБК-Україна».

За його словами, мобілізація російського цивільного населення на війну призвело до проблем у росії — зростання невдоволення режимом серед населення, протестні мітинги та зниження довіри до вищого державного керівництва. Крім того, у мобілізованих відсутня мотивація воювати за диктатора.

Наєв нагадав, що 21 вересня 2022 року президент рф оголосив часткову мобілізацію через значні втрати в особовому складі, збільшення кількості військовослужбовців, що не хочуть брати участь в бойових діях, та відсутність бажаного прогресу у наборі добровольців.

Нагадаємо, російські загарбники запланували мобілізацію в тимчасово захопленому Маріуполі. До 1 квітня ворог планує забезпечити повний облік чоловіків від 2006 року народження. Окупанти не лише хочуть поставити на облік українців, але й наказали місцевим «поліцейським» забезпечити виконання мобілізаційних завдань, що надала країна-агресор росія.

Джерело: «РБК-Україна»