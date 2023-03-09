Окупанти розпочали «мобілізацію» в Маріуполі. Фото:

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Ракурс

Російські загарбники запланували мобілізацію в тимчасово захопленому Маріуполі.

У четвер, 9 березня, набрав чинності так званий указ гауляйтера Дениса Пушиліна про створення військкоматів в тимчасово окупованому Маріуполі. До 1 квітня ворог планує забезпечити повний облік чоловіків від 2006 року народження. Про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у Telegram.

Окупанти не лише хочуть поставити на облік українців, але й наказали місцевим «поліцейським» забезпечити виконання мобілізаційних завдань, що надала країна-агресор росія.

Українська влада Маріуполя закликала громадян при можливості покинути Маріуполь.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти активно проводять на тимчасово окупованій території України приховану мобілізацію. Зокрема, в Горлівці на Донечинні з 5 березня росіяни планували розпочати чергову хвилю мобілізації місцевих жителів до лав збройних сил російської федерації.