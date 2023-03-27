Guardian ідентифікувала рашистів, які скаржилися на використання загороджувальних загонів

https://racurs.ua/ua/n181391-guardian-identyfikuvala-rashystiv-yaki-skarjylysya-na-vykorystannya-zagorodjuvalnyh-zagoniv.html

Ракурс

Журналісти британської газети Guardian повідомляють, що змогли встановити особи вісьмох російських військових, які на опублікованому в інтернеті відеозаписі скаржаться на численні порушення під час воєнних дій в Україні.

Серед іншого вони говорять про використання проти них заготівель та стверджують, що деякі офіцери фейкової донецької народної республіки вимагали від солдатів гроші, щоб їх не відправляли на фронт.

На відео, про яке пише Guardian, перед камерою постали 20 людей. Вони кажуть, що служать у загоні «Шторм» Міноборони рф. За словами військових, його штатна чисельність була 161 особа, при цьому загін втратив 22 особи загиблими, включаючи командира, поранено 34 особи.

Російський військовослужбовець, якого Guardian ідентифікувала як Олександра Горіна, розповів, що загін вирішив до штабу, але проти нього виставили загороджувальний загін і військові не змогли залишити свої позиції.

Їм вдалося евакуюватись значно пізніше. Guardian змогла ідентифікувати вісьмох солдатів із цього відео. Троє з них погодилися говорити та підтвердили, що воювали у загоні «Шторм».

Своїх командирів військовослужбовці називають «злочинною організацією» та звинувачують у тому, що ті вимагали у них гроші та відправляли на передову тих, хто відмовлявся.

Російська влада жодного разу не підтверджувала практику застосування загороджувальних загонів. Президент володимир путін визнавав у грудні випадки дезертирства, але казав, що їх стає «меншим і меншим».

При цьому російська пропаганда активно звинувачує у використанні загороджувальних загонів українську армію.