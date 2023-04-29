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У підрозділах російських окупаційних військ в районі Мар’їнки почастішали випадки колективної відмови від участі у бойових діях.
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Про це сьогодні, 29 квітня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.
За інформацією Генштабу, що основними чинниками, які на це впливають є:
- великі втрати в живій силі ворога;
- несвоєчасне забезпечення окупантів боєприпасами;
- відсутність у достатній кількості засобів індивідуального захисту;
- примус військовослужбовців зс рф до ведення штурмових дій без підтримки важкої техніки та артилерії.
Нагадаємо, раніше група російських військових зняла відео, у якому поскаржилася на використання окупантами загороджувальних загонів.
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