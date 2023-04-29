Президент Чехии расписался на отправляемой на фронт технике ВСУ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n182520-prezident-chehii-raspisalsya-na-otpravlyaemoy-na-front-tehnike-vsu-video.htmlРакурс
Президент Чехії Петр Павел, колишній голова Військового комітету НАТО, під час візиту до України розписався на техніці підрозділу ЗСУ, який відправляється на фронт.
Відповідне фото сьогодні, 29 квітня, опубліковане на сторінці Павела у Твіттері.
Я знаю це відчуття. Ваш підрозділ прямує на фронт, ви хочете йти з ними, ви хочете подавати приклад. Як командир, я завжди підтримував своїх бійців. Сьогодні це вже не моя роль. Я прийшов, щоб надати їм відваги, — зазначив Павел.
Ми з вами. Ти помстишся за полеглих, повернеш собі свободу. Росія, додому! — додав він.
Павел разом із президентом Словаччини Зузаною Чапутовою вчора, 28 квітня, прибули з візитом в України.
В ході візиту, вони зокрема, відвідали Бучу і Бородянку Київської області, котрі постраждали від російської окупації рік тому.
Також Павел відвідав Дніпро — місто, над яким Чехія взяла патронат у повоєнному відновленні України. Зокрема, він побував біля багатоповерхівки, в яку 14 січня влучила російська ракета.
Я пережив війну. Я сподівався, що більше ніколи не побачу подібних фотографій. Але дніпровські реалії показують, що ми нічого не вивчили в історії. Війна Росії проти України — це варварське вбивство мирного населення. Вшанування пам’яті 46 жертв російської атаки. Вони померли посеред канікул, вдома, де почувались у безпеці, — зазначив він у соцмережах.
Також у Дніпрі Павел відвідав гуртожиток, котрі з 2014 року приймає переселенців, та побував на Алеї Пам’яті, де вшанував захисників України.