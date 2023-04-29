Президент Чехії розписується на військовій техніці, фото: Petr Pavel

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Президент Чехії Петр Павел, колишній голова Військового комітету НАТО, під час візиту до України розписався на техніці підрозділу ЗСУ, який відправляється на фронт.

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Відповідне фото сьогодні, 29 квітня, опубліковане на сторінці Павела у Твіттері.

Я знаю це відчуття. Ваш підрозділ прямує на фронт, ви хочете йти з ними, ви хочете подавати приклад. Як командир, я завжди підтримував своїх бійців. Сьогодні це вже не моя роль. Я прийшов, щоб надати їм відваги, — зазначив Павел.

Ми з вами. Ти помстишся за полеглих, повернеш собі свободу. Росія, додому! — додав він.

Павел разом із президентом Словаччини Зузаною Чапутовою вчора, 28 квітня, прибули з візитом в України.

В ході візиту, вони зокрема, відвідали Бучу і Бородянку Київської області, котрі постраждали від російської окупації рік тому.

Також Павел відвідав Дніпро — місто, над яким Чехія взяла патронат у повоєнному відновленні України. Зокрема, він побував біля багатоповерхівки, в яку 14 січня влучила російська ракета.

Я пережив війну. Я сподівався, що більше ніколи не побачу подібних фотографій. Але дніпровські реалії показують, що ми нічого не вивчили в історії. Війна Росії проти України — це варварське вбивство мирного населення. Вшанування пам’яті 46 жертв російської атаки. Вони померли посеред канікул, вдома, де почувались у безпеці, — зазначив він у соцмережах.

Також у Дніпрі Павел відвідав гуртожиток, котрі з 2014 року приймає переселенців, та побував на Алеї Пам’яті, де вшанував захисників України.