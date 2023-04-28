Петр Павел та Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/ua/n182487-ukrayina-ta-chehiya-domovylysya-pro-spilne-vyrobnyctvo-boieprypasiv.html

Ракурс

Спільне виробництво боєприпасів погодили Україна та Чехія.

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Київ та Прага підготували шість ключових проектів, які передбачають не лише виробництво боєприпасів, але й ручної зброї. Також домовлено про ремонт танків Т-62 та потенційне виробництво навчальних літаків. Про це 28 квітня під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Словаччини Зузаною Чапутовою заявив президент Чехії Петр Павел.

У нас підготовлено 6 ключових проєктів спільного виробництва на базі як українських, так і чеських фірм, — зазначив він.

За словами Павела, пріоритетом є передання технологій, аби виробництво частково або повністю могло здійснюватися на території України. А кінцевий результат такого виробництва має використовуватися з урахуванням технологій, які є із боку Чехії, так і з боку України.

Також чеський лідер висловився на підтримку членства України в Євросоюзі та НАТО.

Я не маю сумнівів, що Україна стане членом ЄС та НАТО. Тут питання радше, коли. З цього боку варто говорити про те, що переговори щодо членства України в ЄС мають розпочатися до кінця року, — зазначив він.

Нагадаємо, 28 квітня до Києва прибули президент Чехії Петр Павел та президент Словаччини Зузана Чапутова. Вони відвідали Бородянку, де оглянули руїни житлових будинків, зруйнованих військами рф та зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським.