Ракурсhttps://racurs.ua/
Петр Павел та Володимир Зеленський. Фото: ОПУ
Україна та Чехія домовилися про спільне виробництво боєприпасівhttps://racurs.ua/ua/n182487-ukrayina-ta-chehiya-domovylysya-pro-spilne-vyrobnyctvo-boieprypasiv.htmlРакурс
Спільне виробництво боєприпасів погодили Україна та Чехія.
.
Київ та Прага підготували шість ключових проектів, які передбачають не лише виробництво боєприпасів, але й ручної зброї. Також домовлено про ремонт танків Т-62 та потенційне виробництво навчальних літаків. Про це 28 квітня під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Словаччини Зузаною Чапутовою заявив президент Чехії Петр Павел.
У нас підготовлено 6 ключових проєктів спільного виробництва на базі як українських, так і чеських фірм, — зазначив він.
За словами Павела, пріоритетом є передання технологій, аби виробництво частково або повністю могло здійснюватися на території України. А кінцевий результат такого виробництва має використовуватися з урахуванням технологій, які є із боку Чехії, так і з боку України.
Також чеський лідер висловився на підтримку членства України в Євросоюзі та НАТО.
Я не маю сумнівів, що Україна стане членом ЄС та НАТО. Тут питання радше, коли. З цього боку варто говорити про те, що переговори щодо членства України в ЄС мають розпочатися до кінця року, — зазначив він.
Нагадаємо, 28 квітня до Києва прибули президент Чехії Петр Павел та президент Словаччини Зузана Чапутова. Вони відвідали Бородянку, де оглянули руїни житлових будинків, зруйнованих військами рф та зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським.
Ключові зміни, що стосуються угод купівлі-продажу нерухомого майна
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...