Почему рашисты запускают ракеты по Украине из Каспия, рассказали в Воздушных силах

Почему рашисты запускают ракеты по Украине из Каспия, рассказали в Воздушных силахhttps://racurs.ua/n182521-pochemu-rashisty-zapuskaut-rakety-po-ukraine-iz-kaspiya-rasskazali-v-vozdushnyh-silah.htmlРакурс
Рашисти запускають ракети по Україні з Каспію, щоб вони не падали на російські міста.
Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Командування Повітряних сил України Юрій Ігнат, повідомляє агентство «Укрінформ».
Чому пускають з Каспію — тому, що не завжди ракета, впущена з літака, летить до своєї цілі. Вона і падає… простіше, коли вона падає в Каспійське море, ніж десь там в росії на голову росіянам, — зазначив Ігнат.
Він зауважив, що випадки падіння російських ракет на території рф уже траплялися в ростовській області, коли росіяни здійснювали запуски звідти, а також з району Волгодонська.
Там ракети падали прямо на будинки, — зазначив Ігнат.
За словами речника, падіння ракет та бомб на території росії може відбуватися й через те, що пілоти літаків випускають їх раніше, оскільки не хочуть ризикувати та потрапляти в зону дії української протиповітряної оборони.
Він зазначив, що росія надалі продовжуватиме обстріли, зважаючи на те, що українські сили поки не можуть дістати літаки, з яких здійснюються пуски ракет.
Так, Ігнат наголошує, що системи протиповітряної оборони не можуть покрити всю територію України, тому нашій державі необхідні винищувачі F-16.
За його словами, на F-16 вже готові воювати кілька десятків пілотів, а загалом на ці літаки планують перевести всіх пілотів.
Нам потрібно навчити всіх. Але визначено командувачем Повітряних сил пілотів, які вже мають певний рівень англійської мови, бойовий досвід, і це молоді пілоти. Вони готові вже хоч завтра воювати, — заявив він в ефірі телемарафону.
Тут потрібне політичне рішення, щоб ми почали процес підготовки і наземного персоналу, це офіцери бойового управління, інженери військові. Кілька десятків пілотів готові вже воювати, — додав Ігнат.
Джерело: «Укрінформ»