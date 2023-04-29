Почему рашисты запускают ракеты по Украине из Каспия, рассказали в Воздушных силах

Запуск российской ракеты, фото: StopCor

https://racurs.ua/n182521-pochemu-rashisty-zapuskaut-rakety-po-ukraine-iz-kaspiya-rasskazali-v-vozdushnyh-silah.html

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Рашисти запускають ракети по Україні з Каспію, щоб вони не падали на російські міста.

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Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Командування Повітряних сил України Юрій Ігнат, повідомляє агентство «Укрінформ».

Чому пускають з Каспію — тому, що не завжди ракета, впущена з літака, летить до своєї цілі. Вона і падає… простіше, коли вона падає в Каспійське море, ніж десь там в росії на голову росіянам, — зазначив Ігнат.

Він зауважив, що випадки падіння російських ракет на території рф уже траплялися в ростовській області, коли росіяни здійснювали запуски звідти, а також з району Волгодонська.

Там ракети падали прямо на будинки, — зазначив Ігнат.

За словами речника, падіння ракет та бомб на території росії може відбуватися й через те, що пілоти літаків випускають їх раніше, оскільки не хочуть ризикувати та потрапляти в зону дії української протиповітряної оборони.

Він зазначив, що росія надалі продовжуватиме обстріли, зважаючи на те, що українські сили поки не можуть дістати літаки, з яких здійснюються пуски ракет.

Так, Ігнат наголошує, що системи протиповітряної оборони не можуть покрити всю територію України, тому нашій державі необхідні винищувачі F-16.

За його словами, на F-16 вже готові воювати кілька десятків пілотів, а загалом на ці літаки планують перевести всіх пілотів.

Нам потрібно навчити всіх. Але визначено командувачем Повітряних сил пілотів, які вже мають певний рівень англійської мови, бойовий досвід, і це молоді пілоти. Вони готові вже хоч завтра воювати, — заявив він в ефірі телемарафону.

Тут потрібне політичне рішення, щоб ми почали процес підготовки і наземного персоналу, це офіцери бойового управління, інженери військові. Кілька десятків пілотів готові вже воювати, — додав Ігнат.

Джерело: «Укрінформ»