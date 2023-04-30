В Марьинке и Бахмуте уличные бои проходят на расстоянии до 50 м - спикер Нацгвардии

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У Мар’їнці і Бахмуті тривають вуличні бої на мінімальних відстанях, на півдні окупанти будують ешелоновану оборону.

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Про це розповів 30 квітня речник Нацгвардії Руслан Музичук в ефірі телемарафону.

За словами Музичука, протягом тижня лінія фронту майже не рухалася, і основні зусилля щодо ведення наступальних дій ворог нині зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському і Мар’їнському напрямках.

Але саме епіцентром є Мар’їнський та Бахмутський напрямки. Тут дійсно найбільша кількість саме штурмових дій. На цих ділянках тривають вуличні бої, подекуди на досить мінімальних дистанціях — 50−100 метрів, — розповів речник Нацгвардії.

Що стосується південного напрямку, то тут росіяни готуються до контрнаступу ЗСУ. Попри це, вони продовжують здійснювати регулярні обстріли позицій Сил оборони та цивільного населення.

У ранковому зведенні Генштабу за 30 квітня повідомлялося, що в епіцентрі бойових дій нині — Бахмут та Мар’їнка. Росіяни й далі зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там наші захисники відбили 58 ворожих атак.