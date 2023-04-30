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У Мар'їнці та Бахмуті вуличні бої тривають на відстані до 50 м — речник Нацгвардії
У Мар’їнці та Бахмуті вуличні бої тривають на відстані до 50 м — речник Нацгвардіїhttps://racurs.ua/ua/n182534-u-mar-yinci-ta-bahmuti-vulychni-boyi-tryvaut-na-vidstani-do-50-m-rechnyk-nacgvardiyi.htmlРакурс
У Мар’їнці і Бахмуті тривають вуличні бої на мінімальних відстанях, на півдні окупанти будують ешелоновану оборону.
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Про це розповів 30 квітня речник Нацгвардії Руслан Музичук в ефірі телемарафону.
За словами Музичука, протягом тижня лінія фронту майже не рухалася, і основні зусилля щодо ведення наступальних дій ворог нині зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському і Мар’їнському напрямках.
Але саме епіцентром є Мар’їнський та Бахмутський напрямки. Тут дійсно найбільша кількість саме штурмових дій. На цих ділянках тривають вуличні бої, подекуди на досить мінімальних дистанціях — 50−100 метрів, — розповів речник Нацгвардії.
Що стосується південного напрямку, то тут росіяни готуються до контрнаступу ЗСУ. Попри це, вони продовжують здійснювати регулярні обстріли позицій Сил оборони та цивільного населення.
У ранковому зведенні Генштабу за 30 квітня повідомлялося, що в епіцентрі бойових дій нині — Бахмут та Мар’їнка. Росіяни й далі зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там наші захисники відбили 58 ворожих атак.
Росіяни провалили спроби штурму у напрямку Сватове-Кремінна. ЗСУ продовжують завдавати ударів по російських тилах в Луганській області, повідомили в ISW.
Провалені наземні атаки в напрямку населених пунктів Терни та Невське і в лісовому масиві Серебрянка в 11 км на південь від Кремінної.
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