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"Нефтегаз" объявил тариф на газ для населения до мая 2024 года
«Нефтегаз» объявил тариф на газ для населения до мая 2024 годаhttps://racurs.ua/n182535-neftegaz-obyavil-tarif-na-gaz-dlya-naseleniya-do-maya-2024-goda.htmlРакурс
«Нафтогаз» зафіксував тариф на газ для населення до травня 2024 року.
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Ціна залишиться нарівні 7,96 грн. за куб. м (з ПДВ).
Ціна на газ для побутових клієнтів залишається незмінною. Це рішення було ухвалено з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в Україні. За всієї складності ситуації ми продовжимо тримати ціну палива для наших громадян на довоєнному рівні), — зазначив голова «Нафтогазу» Олексій Чернишов.
Це рішення було прийнято з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в Україні.
За даними НАК «Нафтогаз України», компанія забезпечує газом понад 12,4 млн українських домогосподарств.
Тим часом в Україні триває обговорення параметрів підвищення тарифи на електроенергію. Наразі Кабмін відклав підвищення тарифів на електроенергію для населення ще на місяць — до 31 травня.
Один із базових варіантів нових тарифів передбачає підвищення верхнього тарифу з 1,68 грн до 2,4 грн або 2,8 грн за кВт-год, водночас планується зберегти нижній тариф для населення на рівні 1,44 грн за кВт-год, який зараз діє за умови місячного споживання до 250 кВт-год.
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