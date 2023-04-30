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Ракурс
"Нефтегаз" объявил тариф на газ для населения до мая 2024 года

«Нефтегаз» объявил тариф на газ для населения до мая 2024 года

30 апр 2023, 12:28
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«Нафтогаз» зафіксував тариф на газ для населення до травня 2024 року.


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Ціна залишиться нарівні 7,96 грн. за куб. м (з ПДВ).

Ціна на газ для побутових клієнтів залишається незмінною. Це рішення було ухвалено з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в Україні. За всієї складності ситуації ми продовжимо тримати ціну палива для наших громадян на довоєнному рівні), — зазначив голова «Нафтогазу» Олексій Чернишов.

Це рішення було прийнято з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в Україні.

За даними НАК «Нафтогаз України», компанія забезпечує газом понад 12,4 млн українських домогосподарств.

Тим часом в Україні триває обговорення параметрів підвищення тарифи на електроенергію. Наразі Кабмін відклав підвищення тарифів на електроенергію для населення ще на місяць — до 31 травня.

Один із базових варіантів нових тарифів передбачає підвищення верхнього тарифу з 1,68 грн до 2,4 грн або 2,8 грн за кВт-год, водночас планується зберегти нижній тариф для населення на рівні 1,44 грн за кВт-год, який зараз діє за умови місячного споживання до 250 кВт-год.

Источник: Ракурс


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