Берлин подтвердил передачу Украине еще одного ЗРК IRIS-T

https://racurs.ua/n182536-berlin-podtverdil-peredachu-ukraine-esche-odnogo-zrk-iris-t.html

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Німеччина підтвердила передачу Україні другого зенітно-ракетного комплексу IRIS-T.

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Також в оновленому переліку військової допомоги є вісім вантажівок Zetros (загалом їх стало 84) і дві вантажівки 8×6 з вісьмома розкатними контейнерами.

Про передачу другого ЗРК Iris-T українська сторона повідомляла ще 16 квітня.

Надсучасну систему ППО доставила Німеччина. Всього ФРН пообіцяла нам чотири такі новітні комплекси.

Характеристика ракет цього новітнього ЗРК:

здатні вражати цілі на висоті до 20 кілометрів;

на відстані до 40 кілометрів;

можуть відстежувати цілі за допомогою вбудованої інфрачервоної головки самонаведення;

прицільно знищувати ракети або літаки;

Утім, ракети до цього ЗРК надзвичайно дорогі та дефіцитні, їхня вартість — приблизно 600 тис. євро кожна.