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Ракурс
Берлін підтвердив передачу Україні ще одного ЗРК IRIS-T

Берлін підтвердив передачу Україні ще одного ЗРК IRIS-T

30 кві 2023, 12:47
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Німеччина підтвердила передачу Україні другого зенітно-ракетного комплексу IRIS-T.


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Також в оновленому переліку військової допомоги є вісім вантажівок Zetros (загалом їх стало 84) і дві вантажівки 8×6 з вісьмома розкатними контейнерами.

Про передачу другого ЗРК Iris-T українська сторона повідомляла ще 16 квітня.

Надсучасну систему ППО доставила Німеччина. Всього ФРН пообіцяла нам чотири такі новітні комплекси.

Характеристика ракет цього новітнього ЗРК:

  • здатні вражати цілі на висоті до 20 кілометрів;

  • на відстані до 40 кілометрів;

  • можуть відстежувати цілі за допомогою вбудованої інфрачервоної головки самонаведення;

  • прицільно знищувати ракети або літаки;

Утім, ракети до цього ЗРК надзвичайно дорогі та дефіцитні, їхня вартість — приблизно 600 тис. євро кожна.

Джерело: Ракурс


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