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Берлін підтвердив передачу Україні ще одного ЗРК IRIS-T
Берлін підтвердив передачу Україні ще одного ЗРК IRIS-Thttps://racurs.ua/ua/n182536-berlin-pidtverdyv-peredachu-ukrayini-sche-odnogo-zrk-iris-t.htmlРакурс
Німеччина підтвердила передачу Україні другого зенітно-ракетного комплексу IRIS-T.
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Також в оновленому переліку військової допомоги є вісім вантажівок Zetros (загалом їх стало 84) і дві вантажівки 8×6 з вісьмома розкатними контейнерами.
Про передачу другого ЗРК Iris-T українська сторона повідомляла ще 16 квітня.
Надсучасну систему ППО доставила Німеччина. Всього ФРН пообіцяла нам чотири такі новітні комплекси.
Характеристика ракет цього новітнього ЗРК:
здатні вражати цілі на висоті до 20 кілометрів;
на відстані до 40 кілометрів;
можуть відстежувати цілі за допомогою вбудованої інфрачервоної головки самонаведення;
прицільно знищувати ракети або літаки;
Утім, ракети до цього ЗРК надзвичайно дорогі та дефіцитні, їхня вартість — приблизно 600 тис. євро кожна.
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