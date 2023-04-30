Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Штурм позиции "Бассейн" глазами бойцов ВСУ и с высоты птичьего полета

Штурм позиции «Бассейн» глазами бойцов ВСУ и с высоты птичьего полета (ВИДЕО)

30 апр 2023, 14:11
999

Битва за кожну позицію на Бахмутському напрямку має величезний вплив на оборону східного регіону. «Басейн» — не виняток.


.

Декілька місяців він був «кісткою в горлі» для наших воїнів, тому його штурм був питанням часу.

Нещодавно невелика група розвідників 28 ОМБр у взаємодії з аеророзвідкою та мінометниками змогла вибити з «Басейну» угруповання військ противника, що у кілька разів переважало за кількістю. У результаті декілька десятків московитів утекли з «Басейну», ще декілька поповнили обмінний фонд.

Штурм позиції очима українських лицарів та з висоти пташиного польоту показано у відео 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров