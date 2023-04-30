Штурм позиції "Басейн" очима бійців ЗСУ та з висоти пташиного польоту

https://racurs.ua/ua/n182539-shturm-pozyciyi-baseyn-ochyma-biyciv-zsu-ta-z-vysoty-ptashynogo-polotu-video.html

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Битва за кожну позицію на Бахмутському напрямку має величезний вплив на оборону східного регіону. «Басейн» — не виняток.

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Декілька місяців він був «кісткою в горлі» для наших воїнів, тому його штурм був питанням часу.

Нещодавно невелика група розвідників 28 ОМБр у взаємодії з аеророзвідкою та мінометниками змогла вибити з «Басейну» угруповання військ противника, що у кілька разів переважало за кількістю. У результаті декілька десятків московитів утекли з «Басейну», ще декілька поповнили обмінний фонд.

Штурм позиції очима українських лицарів та з висоти пташиного польоту показано у відео 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу.