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Ракурс
Штурм позиції "Басейн" очима бійців ЗСУ та з висоти пташиного польоту

Штурм позиції «Басейн» очима бійців ЗСУ та з висоти пташиного польоту (ВІДЕО)

30 кві 2023, 14:11
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Битва за кожну позицію на Бахмутському напрямку має величезний вплив на оборону східного регіону. «Басейн» — не виняток.


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Декілька місяців він був «кісткою в горлі» для наших воїнів, тому його штурм був питанням часу.

Нещодавно невелика група розвідників 28 ОМБр у взаємодії з аеророзвідкою та мінометниками змогла вибити з «Басейну» угруповання військ противника, що у кілька разів переважало за кількістю. У результаті декілька десятків московитів утекли з «Басейну», ще декілька поповнили обмінний фонд.

Штурм позиції очима українських лицарів та з висоти пташиного польоту показано у відео 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу.

Джерело: Ракурс


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