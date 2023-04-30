Російські танки «сталінських» часів зафіксували під Бердянськом. Фото:

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Ракурс

Розконсервовані радянські танки російське командування перекидає на південь України.

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Зокрема, під Бердянськом в Запорізькій області помітили колону ворожої техніки, у складі якої танки «сталінських» часів Т-54 та Т-55. Ці танки виготовлялись в 1940—1950-их роках минулого століття, а їх поява на фронті свідчить про те, що озброєння в росії таки закінчується. Про це 30 квітня повідомив Telegram-канал «Стратком ЗСУ».

Періодично росіяни перекидають техніку через Запорізьку область. Цього разу велична друга армія світу витягла зі схронів танки Т-54/55, — йдеться у повідомленні.

Тим часом військово-політичний оглядач Олександр Коваленко у Telegram зазначив, що російська федерація насичує південь України старими розконсервованими танками, а більш сучасну техніку перекидає на інші «пріоритетні» напрямки.

Схоже за якістю техніки пріоритет віддається Луганській та Донецькій області, а південь, як по штатній комплектації, регулярному МТО, так за якістю — в заду. У прямому та переносному сенсі, — зазначив він.

За словами експерта, ці танки російське командування не спромоглося навіть мінімально модернізувати, зокрема встановити на них динамічний захист. Хоча й така модернізація не допомога б цим машинам встояти на полі бою проти техніки та зброї ЗСУ.

Нагадаємо, група дослідників Conflict Intellіgence Team у березні зафіксувала, що росія знімає зі зберігання радянські танки Т-54/55, які випустили ще в кінці 1950-х років. Танки помітили на ешелонах у місті Арсеньєв Приморського краю, де знаходиться Центральна база резерву та зберігання танків. З минулого літа з неї відправляли на фронт Т-62.