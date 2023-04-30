Артиллеристы ВСУ уничтожили замаскированную позицию россиян. Фото:

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Ракурс

Ліквідацію ще однієї групи російських окупантів показали Збройні сили України.

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На одній із ділянок фронту, яку боронять Сили оборони, бійці знищили закриту для індифікування вогневого засобу позицію ворога. Там була замаскована позиція розрахунку БПЛА. Відповідне відео знищення ворога 20 квітня з’явилося на Telegram-каналі «СтратКом ЗСУ».

Зазначається, що ворога зафіксувала аеророзвідка 5-ої окремої штурмової бригади. А далі високоточними ударами по окупантах відзначилися артилеристи 17-ої окрема танкової Криворізької бригади імені Костянтина Пестушка.

Нагадаємо, у мережі з’явилося відео бою за позицію «Басейн» на Бахмутському напрямку. Невелика група розвідників 28 ОМБр у взаємодії з аеророзвідкою та мінометниками змогла вибити звідси угруповання військ противника, що у кілька разів переважало за кількістю.