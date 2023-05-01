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В Украине уже более 470 детей стали жертвами российского вторжения, фото:
477 детей стали жертвами полномасштабного российского вторжения (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n182558-477-detey-stali-jertvami-polnomasshtabnogo-rossiyskogo-vtorjeniya-infografika.htmlРакурс
В Україні станом на ранок сьогоднішнього дня, 1 травня, жертвами повномасштабного російського вторгнення стали вже 477 дітей, ще понад 960 отримали поранення різного ступеню тяжкості.
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Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.
Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:
- Донецькій області — 453;
- Харківській області — 275;
- Київській області — 128;
- Херсонській області — 94;
- Запорізькій області — 89;
- Миколаївській області — 89;
- Чернігівській області — 69;
- Дніпропетровській області — 67;
- Луганській області — 66.
Зокрема, встановлено, що 30 квітня внаслідок ракетних ударів ворога по місту Павлограду Дніпропетровської області постраждали п’ятеро дітей віком від 12 до 16 років.
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