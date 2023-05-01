В Украине уже более 470 детей стали жертвами российского вторжения, фото:

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В Україні станом на ранок сьогоднішнього дня, 1 травня, жертвами повномасштабного російського вторгнення стали вже 477 дітей, ще понад 960 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

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Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

Донецькій області — 453;

Харківській області — 275;

Київській області — 128;

Херсонській області — 94;

Запорізькій області — 89;

Миколаївській області — 89;

Чернігівській області — 69;

Дніпропетровській області — 67;

Луганській області — 66.

Зокрема, встановлено, що 30 квітня внаслідок ракетних ударів ворога по місту Павлограду Дніпропетровської області постраждали п’ятеро дітей віком від 12 до 16 років.