Ракурсhttps://racurs.ua/
Спасатели показали ликвидацию вражеской ракеты Х-55
Спасатели показали ликвидацию вражеской ракеты Х-55 (ВИДЕО)https://racurs.ua/n182575-spasateli-pokazali-likvidaciu-vrajeskoy-rakety-h-55-video.htmlРакурс
Українські рятувальники показали ліквідацію ворожої ракети Х-55.
.
В одному із селищ Київщини піротехніки ДСНС вилучили крилату ракету Х-55. За допомогою піротехнічної машини ракету транспортували та ліквідували контрольованим підривом на спеціальному полігоні.
В ДСНС нагадали, що під час обстрілу деякі снаряди можуть не спрацювати одразу. Але вони можуть вибухнути будь-якої миті. Те, що здається уламком також може містити заряд і бути небезпечним.
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...