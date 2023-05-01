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Ракурс
Спасатели показали ликвидацию вражеской ракеты Х-55

Спасатели показали ликвидацию вражеской ракеты Х-55 (ВИДЕО)

1 мая 2023, 18:00
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Українські рятувальники показали ліквідацію ворожої ракети Х-55.


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В одному із селищ Київщини піротехніки ДСНС вилучили крилату ракету Х-55. За допомогою піротехнічної машини ракету транспортували та ліквідували контрольованим підривом на спеціальному полігоні.

В ДСНС нагадали, що під час обстрілу деякі снаряди можуть не спрацювати одразу. Але вони можуть вибухнути будь-якої миті. Те, що здається уламком також може містити заряд і бути небезпечним.

Источник: Ракурс


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