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Рятувальники показали ліквідацію ворожої ракети Х-55
Рятувальники показали ліквідацію російської ракети Х-55 (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n182575-ryatuvalnyky-pokazaly-likvidaciu-rosiyskoyi-rakety-h-55-video.htmlРакурс
Українські рятувальники показали ліквідацію ворожої ракети Х-55.
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В одному із селищ Київщини піротехніки ДСНС вилучили крилату ракету Х-55. За допомогою піротехнічної машини ракету транспортували та ліквідували контрольованим підривом на спеціальному полігоні.
В ДСНС нагадали, що під час обстрілу деякі снаряди можуть не спрацювати одразу. Але вони можуть вибухнути будь-якої миті. Те, що здається уламком також може містити заряд і бути небезпечним.
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