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Рятувальники показали ліквідацію ворожої ракети Х-55

Рятувальники показали ліквідацію російської ракети Х-55 (ВІДЕО)

1 тра 2023, 18:00
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Українські рятувальники показали ліквідацію ворожої ракети Х-55.


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В одному із селищ Київщини піротехніки ДСНС вилучили крилату ракету Х-55. За допомогою піротехнічної машини ракету транспортували та ліквідували контрольованим підривом на спеціальному полігоні.

В ДСНС нагадали, що під час обстрілу деякі снаряди можуть не спрацювати одразу. Але вони можуть вибухнути будь-якої миті. Те, що здається уламком також може містити заряд і бути небезпечним.

Джерело: Ракурс


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