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FPV-дроны эффектно уничтожают россиян - видео прямого попадания в оккупанта
FPV-дроны эффектно уничтожают россиян — видео прямого попадания в оккупантаhttps://racurs.ua/n182591-fpv-drony-effektno-unichtojaut-rossiyan-video-pryamogo-popadaniya-v-okkupanta.htmlРакурс
FPV-дрони ефектно нищать росіян — відео прямого влучання в окупанта
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Окупант згорів на роботі. Спецпризначенці за допомогою FPV-дрона з партії HLOPOK ефектно знищили російського окупанта
Спецпризначенці за допомогою FPV-дрона з партії HLOPOK ефектно знищили російського окупанта.
Він буквально згорів на роботі, — написав блогер Сергій Стерненко, який опублікував відео прямого влучання дрона в росіянина.
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Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
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