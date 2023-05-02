FPV-дроны эффектно уничтожают россиян - видео прямого попадания в оккупанта

https://racurs.ua/n182591-fpv-drony-effektno-unichtojaut-rossiyan-video-pryamogo-popadaniya-v-okkupanta.html

Ракурс

FPV-дрони ефектно нищать росіян — відео прямого влучання в окупанта

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Окупант згорів на роботі. Спецпризначенці за допомогою FPV-дрона з партії HLOPOK ефектно знищили російського окупанта

Спецпризначенці за допомогою FPV-дрона з партії HLOPOK ефектно знищили російського окупанта.