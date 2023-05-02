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Ракурс
FPV-дроны эффектно уничтожают россиян - видео прямого попадания в оккупанта

FPV-дроны эффектно уничтожают россиян — видео прямого попадания в оккупанта

2 мая 2023, 09:27
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FPV-дрони ефектно нищать росіян — відео прямого влучання в окупанта


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Окупант згорів на роботі. Спецпризначенці за допомогою FPV-дрона з партії HLOPOK ефектно знищили російського окупанта

Спецпризначенці за допомогою FPV-дрона з партії HLOPOK ефектно знищили російського окупанта.

Він буквально згорів на роботі, — написав блогер Сергій Стерненко, який опублікував відео прямого влучання дрона в росіянина.

Источник: Ракурс


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