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Ракурс
FPV-дрони нищать росіян - відео прямого влучання в окупанта

FPV-дрони ефектно нищать росіян — відео прямого влучання в окупанта

2 тра 2023, 09:27
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FPV-дрони ефектно нищать росіян — відео прямого влучання в окупанта


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Окупант згорів на роботі. Спецпризначенці за допомогою FPV-дрона з партії HLOPOK ефектно знищили російського окупанта

Спецпризначенці за допомогою FPV-дрона з партії HLOPOK ефектно знищили російського окупанта.

Він буквально згорів на роботі, — написав блогер Сергій Стерненко, який опублікував відео прямого влучання дрона в росіянина.

На іншому відео Стерненко показав ліквідацію відразу трьох окупантів. FPV-дрон спрямували в окоп, у якому було декілька росіян. Після вибуху сталася й детонація — або боєкомплекту, або ПТРК.

Джерело: Ракурс


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