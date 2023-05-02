FPV-дрони нищать росіян - відео прямого влучання в окупанта

https://racurs.ua/ua/n182591-fpv-drony-efektno-nyschat-rosiyan-video-pryamogo-vluchannya-v-okupanta.html

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FPV-дрони ефектно нищать росіян — відео прямого влучання в окупанта

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Окупант згорів на роботі. Спецпризначенці за допомогою FPV-дрона з партії HLOPOK ефектно знищили російського окупанта

Спецпризначенці за допомогою FPV-дрона з партії HLOPOK ефектно знищили російського окупанта.

Він буквально згорів на роботі, — написав блогер Сергій Стерненко, який опублікував відео прямого влучання дрона в росіянина.

На іншому відео Стерненко показав ліквідацію відразу трьох окупантів. FPV-дрон спрямували в окоп, у якому було декілька росіян. Після вибуху сталася й детонація — або боєкомплекту, або ПТРК.