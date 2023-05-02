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Ракурс
Силовики сообщили число сформированных бригад "Гвардии наступления"

Силовики сообщили число сформированных бригад «Гвардии наступления»

2 мая 2023, 12:06
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Вісім бригад «Гвардії наступу» вже повністю сформовані. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.


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У нас є плани щодо формування додаткових бригад, бо на це є попит, а у нас є можливості. Ми доозброюємо бригади, які вже сформовані, вони пройдуть відповідне навчання — це 2−3 тижні — і паралельно розпочинаємо формування додаткових підрозділів, — розповів він в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

За словами Клименка, завдання кожної з цих бригад — проведення відповідних наступальних штурмових дій разом із Силами оборони під час військових операцій.

«Ракурс» повідомляв, що Офіс президента України призначив бригадам майбутнього контрнаступу відповідальних «кураторів» з-поміж топ-посадовців і нардепів, які мають допомогти їм «закрити» нагальні потреби.

Источник: Ракурс


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