Силовики повідомили кількість сформованих бригад "Гвардії наступу"

https://racurs.ua/ua/n182598-sylovyky-povidomyly-kilkist-sformovanyh-brygad-gvardiyi-nastupu.html

Ракурс

Вісім бригад «Гвардії наступу» вже повністю сформовані. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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У нас є плани щодо формування додаткових бригад, бо на це є попит, а у нас є можливості. Ми доозброюємо бригади, які вже сформовані, вони пройдуть відповідне навчання — це 2−3 тижні — і паралельно розпочинаємо формування додаткових підрозділів, — розповів він в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

За словами Клименка, завдання кожної з цих бригад — проведення відповідних наступальних штурмових дій разом із Силами оборони під час військових операцій.

«Ракурс» повідомляв, що Офіс президента України призначив бригадам майбутнього контрнаступу відповідальних «кураторів» з-поміж топ-посадовців і нардепів, які мають допомогти їм «закрити» нагальні потреби.