Лерос выиграл суд по делу об отстранении от заседаний Рады из-за фака Ермаку

https://racurs.ua/n182606-leros-vyigral-sud-po-delu-ob-otstranenii-ot-zasedaniy-rady-iz-za-faka-ermaku.html

Ракурс

Народний депутат Гео Лерос сьогодні повідомив, що виграв у Верховної Ради справу про відсторонення від засідань. У лютому його щонайменше до вересня позбавили права брати участь у засіданнях парламенту.

.

Причиною послужив інцидент у листопаді 2021 року, коли Лерос запитав у голови СБУ Івана Баканова під час засідання Ради: «Коли агент Кремля Андрій Єрмак сяде за державну зраду?», а також показав середній палець у бік, де сидів Єрмак.

Правильно наголосити, що я виграв суд саме у Зеленського і Єрмака, які безсовісно «нагнули» і не без того «нагнутий» парламент. Хай буде соромно всім, хто голосував за моє незаконне відсторонення. Скоро побачимося на роботі, — написав Лерос.

Згідно з регламентом Верховної Ради, на пленарному засіданні промовець не повинен вживати образливих висловлювань або непристойних слів. У разі порушення головуючий попереджає його про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припиняє його виступ, у разі повторного порушення — позбавляє права виступу на цьому пленарному засіданні.

У березні 2020 року Лерос заявив, що брат на той час іще помічника президента Андрія Єрмака Денис «барижить державними посадами», а президента Володимира Зеленського він звинуватив у «злитті зі старою системою» та порушенні передвиборчих обіцянок.

2 вересня 2020 року Лероса виключили з фракції «Слуга народу». З того часу він є позафракційним депутатом.