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Военное положение и мобилизация в Украине будут действовать до 18 августа

Военное положение и мобилизация в Украине будут действовать до 18 августа

2 мая 2023, 16:10
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Верховна Рада продовжила мобілізацію та воєнний стан в Україні ще на 90 днів — до 18 серпня 2023 року.


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Про це за результатами пленарного засідання парлмаенту 2 травня повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Парламент продовжив дію воєнного стану та загальної мобілізації. Строк дії воєнного стану та мобілізації в Україні продовжується з 05 години 30 хвилин 20 травня 2023 року строком на 90 діб, тобто до 18 серпня 2023. Це було вже сьоме голосування Парламенту за воєнний стан з початку війни. За відповідні постанови № 9259 та № 9260 — 324 та 333 голосів, — написав Железняк.

Нагадаємо, у травні закінчується термін дії попереднього продовження. Якщо і цього разу воєнний стан і мобілізацію продовжили на 90 діб. Від початку повномасштабної війни воєнний стан продовжують вже всьоме.

Источник: Ракурс


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