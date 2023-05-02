Воєнний стан і мобілізація в Україні діятимуть до 18 серпня — Рада

https://racurs.ua/ua/n182607-voiennyy-stan-i-mobilizaciya-v-ukrayini-diyatymut-do-18-serpnya-rada.html

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Верховна Рада продовжила мобілізацію та воєнний стан в Україні ще на 90 днів — до 18 серпня 2023 року.

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Про це за результатами пленарного засідання парлмаенту 2 травня повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Парламент продовжив дію воєнного стану та загальної мобілізації. Строк дії воєнного стану та мобілізації в Україні продовжується з 05 години 30 хвилин 20 травня 2023 року строком на 90 діб, тобто до 18 серпня 2023. Це було вже сьоме голосування Парламенту за воєнний стан з початку війни. За відповідні постанови № 9259 та № 9260 — 324 та 333 голосів, — написав Железняк.

Нагадаємо, у травні закінчується термін дії попереднього продовження. Якщо і цього разу воєнний стан і мобілізацію продовжили на 90 діб. Від початку повномасштабної війни воєнний стан продовжують вже всьоме.