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Воины ВСУ ликвидировали пулеметчика оккупантов
Воины ВСУ ликвидировали пулеметчика оккупантов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n182609-voiny-vsu-likvidirovali-pulemetchika-okkupantov-video.htmlРакурс
Військовослужбовці Збройних сил України успішно ліквідували кулеметника окупаційної армії росії на фронті.
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