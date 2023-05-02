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Ракурс
Воины ВСУ ликвидировали пулеметчика оккупантов

Воины ВСУ ликвидировали пулеметчика оккупантов (ВИДЕО)

2 мая 2023, 16:58
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Військовослужбовці Збройних сил України успішно ліквідували кулеметника окупаційної армії росії на фронті.


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Источник: Ракурс


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