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Воїни ЗСУ ліквідували кулеметника окупантів
Воїни ЗСУ ліквідували кулеметника окупантів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n182609-voyiny-zsu-likviduvaly-kulemetnyka-okupantiv-video.htmlРакурс
Військовослужбовці Збройних сил України успішно ліквідували кулеметника окупаційної армії росії на фронті.
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