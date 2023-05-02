Рада признала «рашизм» государственной человеконенавистнической идеологией рф

https://racurs.ua/n182610-rada-priznala-rashizm-gosudarstvennoy-chelovekonenavistnicheskoy-ideologiey-rf.html

Ракурс

Верховна Рада під час пленарного засідання 2 травня визнала чинний політичний режим у росії як «рашизм», а ідеологічні засади та суспільні практики російського режиму — тоталітарними й людиноненависницькими.

.

Постанову «Про використання політичним режимом росії ідеології рашизму» підтримав 281 народний депутат.

На думку авторів документу, це дозволить сформувати єдиний підхід міжнародних інституцій до російської політики, яка стала підґрунтям для вторгнення в Україну. Парламент також звернувся до Організації Об'єднаних Націй, Європейського парламенту, ПАРЄ, парламентської асамблеї ОБСЄ, парламентської асамблеї НАТО, урядів та парламентів іноземних держав із закликом підтримати засудження ідеології, політики та практики рашизму. Це допоможе у притягнути до відповідальності російське керівництво.

Нагадаємо, рашизм має всі 14 типових характеристик «вічного фашизму» відповідно до класичної праці Умберто Еко.