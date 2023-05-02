Рада упростила лечение бойцов - документы «будут ходить» за воином, а не наоборот

https://racurs.ua/n182611-rada-uprostila-lechenie-boycov-dokumenty-budut-hodit-za-voinom-a-ne-naoborot.html

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Верховна Рада сьогодні схвалила законопроекти, які спрощують документообіг і лікування військовослужбовців, а також збільшують кількість місць роботи військово-лікарських комісій.

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Про це повідомив 2 травня народний депутат Ярослав Железняк.

У парламентському комітеті з національної безпеки вказали, що завдяки цим нормативним актам документи «ходитимуть» за військовими, а не навпаки. Це зменшить проблеми черг і зайвої бюрократії. Йдеться про законопроекти № 9158 та № 9154. Перший запроваджує механізм направлення медичних та інших документів між Територіальним центром комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП), військовим закладом охорони здоров’я та військовою частиною.

Це сприятиме розв’язанню проблем черг і зайвої бюрократії, щоб військовослужбовці, які поранені та перебувають на лікуванні, не вистоювали в чергах для отримання тієї чи іншої довідки від військово-медичної комісії, — вказав голова комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич.

Для отримання довідки про обставини травми, тепер можна буде не проводити розслідування. Йдеться про поранення, контузію і каліцтво внаслідок бойових уражень або дій з боку противника в районі ведення бойових дій. За словами Завітневича, довідку про травму складатимуть впродовж п’яти днів на підставі рапорту безпосереднього командира та наказу командира військової частини. За таку ж кількість днів довідку направлятимуть до військового закладу охорони здоров’я або ТЦК СП.

Відправляти документи у паперовому виді зобов’язані заклад охорони здоров’я або ТЦК СП, якщо в електронній формі це зробити буде неможливо.

Другий проект закону доповнює перелік місць, в яких можуть створюватися військово-лікарські комісії, закладами охорони здоров’я сектору безпеки і оборони, зокрема Міністерства оборони України, Служби безпеки тощо. Також цей документ дозволяє створення ВЛК при державних та комунальних закладах охорони здоров’я.