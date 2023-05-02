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Ракурс
Взрыв прогремел на базе пограничников ФСБ под Симферополем – СМИ

Взрыв прогремел на базе пограничников ФСБ под Симферополем — СМИ (ФОТО)

2 мая 2023, 20:42
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Вибух в Криму прогримів 2 травня біля тимчасово окупованого Сімферополя на базі прикордонників ФСБ. Як вказує «Радио Свобода», якій вдалося ідентифікувати геолокацію за опублікованими фотографіями, йдеться про територію колишньої навчально-тренувальної бази прикордонників у районі балки Джабанак поруч із селищем Шкільне. Вона розташована за кілька кілометрів від аеропорту Сімферополя.


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У вівторок ввечері російські телеграм-канали написали про звуки вибухів у Севастополі. Радіо Свобода з’ясувало, що насправді вибух стався на базі російських прикордонних військ під Сімферополем, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 1 травня окупанти в Криму заявили, що їхня ППО ввечері збила безпілотники.

Источник: Ракурс


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