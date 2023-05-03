Полтысячи оккупантов и 16 артиллерийских систем рф уничтожили ВСУ

https://racurs.ua/n182632-poltysyachi-okkupantov-i-16-artilleriyskih-sistem-rf-unichtojili-vsu.html

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Загальні втрати окупаційної армії росії за час повномасштабного вторгнення в Україну станом на 3 травня складають 191 тис. 940 солдат. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Впродовж останньої доби захисники України денацифікували ще 520 воєнних злочинців рф.

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Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого 2022 року по 3 травня 2023 року орієнтовно склали:

особового складу — близько 191 тис. 940 (+520 осіб ліквідовано за добу);

танків — 3 тис. 702 (+1);

бойових броньованих машин — 7 тис. 199 (+6);

артилерійських систем — 2 тис. 946 (+16);

РСЗВ — 544;

засоби ППО — 300 (+2);

літаків — 308;

гелікоптерів — 294;

безпілотників оперативно-тактичного рівня — 2 тис. 505 (+28);

крилатих ракет — 947;

кораблів /катерів — 18;

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 тис. 865 (+14);

спеціальної техніки — 363 (+3).