Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
520 окупантів, 16 артилерійських систем і два засоби ППО рф знищили ЗСУ

Півтисячі окупантів і 16 артилерійських систем рф знищили ЗСУ за добу

3 тра 2023, 09:19
999

Загальні втрати окупаційної армії росії за час повномасштабного вторгнення в Україну станом на 3 травня складають 191 тис. 940 солдат. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Впродовж останньої доби захисники України денацифікували ще 520 воєнних злочинців рф.


.

Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого 2022 року по 3 травня 2023 року орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 191 тис. 940 (+520 осіб ліквідовано за добу);

  • танків — 3 тис. 702 (+1);

  • бойових броньованих машин — 7 тис. 199 (+6);

  • артилерійських систем — 2 тис. 946 (+16);

  • РСЗВ — 544;

  • засоби ППО — 300 (+2);

  • літаків — 308;

  • гелікоптерів — 294;

  • безпілотників оперативно-тактичного рівня — 2 тис. 505 (+28);

  • крилатих ракет — 947;

  • кораблів /катерів — 18;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5 тис. 865 (+14);

  • спеціальної техніки — 363 (+3).

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила — в правді! — підсумували у Генштабі.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів