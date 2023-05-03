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520 окупантів, 16 артилерійських систем і два засоби ППО рф знищили ЗСУ
Півтисячі окупантів і 16 артилерійських систем рф знищили ЗСУ за добуhttps://racurs.ua/ua/n182632-pivtysyachi-okupantiv-i-16-artyleriyskyh-system-rf-znyschyly-zsu-za-dobu.htmlРакурс
Загальні втрати окупаційної армії росії за час повномасштабного вторгнення в Україну станом на 3 травня складають 191 тис. 940 солдат. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Впродовж останньої доби захисники України денацифікували ще 520 воєнних злочинців рф.
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Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого 2022 року по 3 травня 2023 року орієнтовно склали:
особового складу — близько 191 тис. 940 (+520 осіб ліквідовано за добу);
танків — 3 тис. 702 (+1);
бойових броньованих машин — 7 тис. 199 (+6);
артилерійських систем — 2 тис. 946 (+16);
РСЗВ — 544;
засоби ППО — 300 (+2);
літаків — 308;
гелікоптерів — 294;
безпілотників оперативно-тактичного рівня — 2 тис. 505 (+28);
крилатих ракет — 947;
кораблів /катерів — 18;
автомобільної техніки та автоцистерн — 5 тис. 865 (+14);
спеціальної техніки — 363 (+3).
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила — в правді! — підсумували у Генштабі.
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