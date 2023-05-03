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Морпехи ВСУ атаковали дронами позиции солдат рф
Морпехи ВСУ атаковали дронами позиции солдат рф (ВИДЕО)https://racurs.ua/n182634-morpehi-vsu-atakovali-dronami-pozicii-soldat-rf-video.htmlРакурс
Морські піхотинці — оператори дронів зі складу 1-го Окремого Феодосійського батальйону морської піхоти 36-ї Окремої бригади морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України продемонстрували ефективність скидання боєприпасів по живій силі ворога.
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Оператори БПЛА успішно атакували скупчення солдатів окупаційної армії росії.
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Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
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