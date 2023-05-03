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Морпіхи ЗСУ атакували з дронів скупчення солдатів рф
Морпіхи ЗСУ атакували з дронів скупчення солдатів рф (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n182634-morpihy-zsu-atakuvaly-z-droniv-skupchennya-soldativ-rf-video.htmlРакурс
Морські піхотинці — оператори дронів зі складу 1-го Окремого Феодосійського батальйону морської піхоти 36-ї Окремої бригади морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України продемонстрували ефективність скидання боєприпасів по живій силі ворога.
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Оператори БПЛА успішно атакували скупчення солдатів окупаційної армії росії.
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Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
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