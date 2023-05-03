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Ракурс
Морпіхи ЗСУ атакували з дронів скупчення солдатів рф

Морпіхи ЗСУ атакували з дронів скупчення солдатів рф (ВІДЕО)

3 тра 2023, 10:58
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Морські піхотинці — оператори дронів зі складу 1-го Окремого Феодосійського батальйону морської піхоти 36-ї Окремої бригади морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України продемонстрували ефективність скидання боєприпасів по живій силі ворога.


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Оператори БПЛА успішно атакували скупчення солдатів окупаційної армії росії.

Джерело: Ракурс


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