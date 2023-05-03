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Ракурс
Немецкий IRIS-T уничтожил свыше 60 целей в воздухе за семь месяцев – ВСУ

Немецкий IRIS-T уничтожил свыше 60 целей в воздухе за семь месяцев — ВСУ (ВИДЕО)

3 мая 2023, 14:50
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Дивізіон зенітно-ракетних комплексів Німеччини IRIS-T знищив понад 60 повітряних цілей з жовтня минулого року.


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Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук на сторінці у Телеграм.

ЗРК IRIS-T німецького виробництва із жовтня 2022 року захищає українське небо від російського тероризму. З цього часу дивізіон ЗРК IRIS-T вже знищив понад 60 ворожих повітряних цілей, — йдеться у повідомленні.

Олещук вказав, що наприкінці квітня другий дивізіон IRIS-T заступив на бойове чергування в Україні.

В день першого застосування комплексу всі були вражені, бо всі цілі були збиті, — сказав заступник командира зенітно-ракетного підрозділу під псевдонімом «Ювелір».

Источник: Ракурс


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