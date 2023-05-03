Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Німецький IRIS-T знищив понад 60 цілей у повітрі за сім місяців – Повітряні сили

Німецький IRIS-T знищив понад 60 цілей у повітрі за сім місяців — ЗСУ (ВІДЕО)

3 тра 2023, 14:50
999

Дивізіон зенітно-ракетних комплексів Німеччини IRIS-T знищив понад 60 повітряних цілей з жовтня минулого року.


.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук на сторінці у Телеграм.

ЗРК IRIS-T німецького виробництва із жовтня 2022 року захищає українське небо від російського тероризму. З цього часу дивізіон ЗРК IRIS-T вже знищив понад 60 ворожих повітряних цілей, — йдеться у повідомленні.

Олещук вказав, що наприкінці квітня другий дивізіон IRIS-T заступив на бойове чергування в Україні.

В день першого застосування комплексу всі були вражені, бо всі цілі були збиті, — сказав заступник командира зенітно-ракетного підрозділу під псевдонімом «Ювелір».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів