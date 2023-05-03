Ракурсhttps://racurs.ua/
Німецький IRIS-T знищив понад 60 цілей у повітрі за сім місяців – Повітряні сили
Німецький IRIS-T знищив понад 60 цілей у повітрі за сім місяців — ЗСУ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n182639-nimeckyy-iris-t-znyschyv-ponad-60-ciley-u-povitri-za-sim-misyaciv-zsu-video.htmlРакурс
Дивізіон зенітно-ракетних комплексів Німеччини IRIS-T знищив понад 60 повітряних цілей з жовтня минулого року.
.
Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук на сторінці у Телеграм.
ЗРК IRIS-T німецького виробництва із жовтня 2022 року захищає українське небо від російського тероризму. З цього часу дивізіон ЗРК IRIS-T вже знищив понад 60 ворожих повітряних цілей, — йдеться у повідомленні.
Олещук вказав, що наприкінці квітня другий дивізіон IRIS-T заступив на бойове чергування в Україні.
В день першого застосування комплексу всі були вражені, бо всі цілі були збиті, — сказав заступник командира зенітно-ракетного підрозділу під псевдонімом «Ювелір».
Ключові зміни, що стосуються угод купівлі-продажу нерухомого майна
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...