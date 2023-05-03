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Десантники уничтожили БМД и «Урал» россиян
Десантники уничтожили БМД и «Урал» россиян (ВИДЕО)https://racurs.ua/n182643-desantniki-unichtojili-bmd-i-ural-rossiyan-video.htmlРакурс
Військовослужбовці 95-ї Окремої десантно-штурмової бригади, яка входить до складу Десантно-штурмових військ Збройних сил України, демілітаризували військову техніку окупаційної армії росії.
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Десантники показали, як знищили БМД та «Урал» загарбників. Завдяки цьому воєнні злочинці рф залишилися не тільки без провіанту, але і без боєкомплекту. Артилеристи вказали, що «Урал» підвозив провізію окупантам.
Ще їхній БМД застряг в українському чорноземі, нам довелося «допомогти» йому. Потім позашляховик віз боєприпаси окупантам, але одним пострілом знищили машину разом з БК, тому горить так добре! — повідомив артилерист Роман.
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