Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Десантники уничтожили БМД и «Урал» россиян

Десантники уничтожили БМД и «Урал» россиян (ВИДЕО)

3 мая 2023, 14:20
999

Військовослужбовці 95-ї Окремої десантно-штурмової бригади, яка входить до складу Десантно-штурмових військ Збройних сил України, демілітаризували військову техніку окупаційної армії росії.


.

Десантники показали, як знищили БМД та «Урал» загарбників. Завдяки цьому воєнні злочинці рф залишилися не тільки без провіанту, але і без боєкомплекту. Артилеристи вказали, що «Урал» підвозив провізію окупантам.

Ще їхній БМД застряг в українському чорноземі, нам довелося «допомогти» йому. Потім позашляховик віз боєприпаси окупантам, але одним пострілом знищили машину разом з БК, тому горить так добре! — повідомив артилерист Роман.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров