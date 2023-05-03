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Ракурс
Десантники знищили БМД та “Урал” росіян

Десантники знищили БМД та «Урал» росіян (ВІДЕО)

3 тра 2023, 14:20
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Військовослужбовці 95-ї Окремої десантно-штурмової бригади, яка входить до складу Десантно-штурмових військ Збройних сил України, демілітаризували військову техніку окупаційної армії росії.


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Десантники показали, як знищили БМД та «Урал» загарбників. Завдяки цьому воєнні злочинці рф залишилися не тільки без провіанту, але і без боєкомплекту. Артилеристи вказали, що «Урал» підвозив провізію окупантам.

Ще їхній БМД застряг в українському чорноземі, нам довелося «допомогти» йому. Потім позашляховик віз боєприпаси окупантам, але одним пострілом знищили машину разом з БК, тому горить так добре! — повідомив артилерист Роман.

Джерело: Ракурс


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