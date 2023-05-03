Ночная атака БПЛА на кремль. Скриншот из видео

https://racurs.ua/n182648-ofis-zelenskogo-prokommentiroval-tak-nazyvaemye-nochnye-ataki-na-kreml.html

Ракурс

Офіс президента України спростував звинувачення в атаці на кремль.

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Українська влада не володіє інформацією про так звані нічні атаки на кремль. А Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що Україна спрямовує усі наявні сили та засоби на «звільнення власних територій, а не на атаку чужих». Про це 3 травня в коментарі «ВВС Україна» заявив речник президента Сергій Никифоров.

Те, що відбулося у Москві, вочевидь нагнітання ситуації перед 9 травня. Очікуваний прийом від наших супротивників, — зазначив він.

На нічні вибухи в кремлі відреагував і радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. У Twitter він написав, що Україна веде оборонну війну і об'єкти на території рф не атакує. Бо це, за його словами, не вирішує жодної воєнної задачі. Натомість росія може використати цю «атаку» для виправдання ударів по безневинних цивільних.

По-друге, ми із цікавістю спостерігаємо за зростанням казусів та ексцесів, що відбуваються в різних куточках рф. Поява невідомих безпілотних апаратів на енергетичних обʼєктах чи на території Кремля можуть свідчити виключно про підпільну роботу місцевих сил спротиву. Як відомо, дрони можна купити в будь-якому військторгу. Одним словом, щось у рф відбувається, але точно без дронів України над кремлем, — написав Подоляк.

Нагадаємо, влада рф заявила, що кремль нібито був атакований двома українськими безпілотниками у ніч проти середи, 3 травня. Російські силовики нібито «вивели з ладу» ці БПЛА, але щонайменше один із них врізався у дах кремлівської будівлі.

Прес-секретар російського президента дмитро пєсков заявив, що «путін на постраждав», бо на момент атаки його не було в кремлі. У москві також пригрозили, що рф «залишає за собою право відповісти на спробу удару по кремлю, де і коли вважатиме за потрібне».

Джерело: «ВВС Україна»