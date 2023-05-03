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Зеленский сообщил, когда Украина получит современные боевые самолеты. Фото: ОПУ
Зеленский сообщил, когда Украина получит современные боевые самолетыhttps://racurs.ua/n182650-zelenskiy-soobschil-kogda-ukraina-poluchit-sovremennye-boevye-samolety.htmlРакурс
Контрнаступ України розпочнеться вже незабаром, а вже згодом ЗСУ можуть отримати сучасні бойові літаки.
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Саме успішні дії ЗСУ на полі бою можуть підштовхнути союзників до надання Україні винищувачів. Про це 3 травня заявив президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо у Гельсінкі.
Спочатку ми йдемо вперед, показуємо, що за три дні нас не можна захопити, а потім нам дають якусь зброю. Тому чому я впевнений, що у нас будуть літаки? Тому що скоро у нас будуть наступальні дії. І після них, я впевнений, нам дадуть літаки, — зазначив глава держави.
Водночас Нііністьо пояснив, що Фінляндія не зможе передати Києву свої винищувачі Hornet, поки не отримає нову їм заміну.
Нагадаємо, 3 травня президент України Володимир Зеленський прибув з неанонсованим візитом до Фінляндії, де зустрінеться з керівництвом цієї країни. Зустріч мала бути присвячена підтримці України та іншим актуальним питанням безпеки.
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