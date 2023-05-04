Из Авдеевки хотят эвакуировать всех мирных жителей

https://racurs.ua/n182679-iz-avdeevki-hotyat-evakuirovat-vseh-mirnyh-jiteley.html

Ракурс

Влада планує евакуювати все місцеве населення з Авдіївки Донецької області. Росіяни продовжують постійно обстрілювати місто і намагаються оточити його, зазнаючи великих втрат.

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Про це заявив керівник обʼєднаного центру сил оборони Таврійського напрямку Сергій Телятицький.

Там його (мирного населення — «Ракурс») залишилось дуже мало і швидше за все в найближчі терміни буде евакуйоване все цивільне населення з Авдіївки, — зазначив він в етері телемарафону.

Телятицький також розповів, що з Марʼїнки всіх мирних мешканців евакуювали ще на початку року.

Під Авдіївкою та Мар’їнкою ворог за добу втратив майже дві роти, — заявив 3 травня командувач угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

Також знищено та пошкоджено 14 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 1 БМП, 2 БпЛА Supercam, 2 БпЛА Zala, 1 ББМ, міномети калібру 120 мм, МТЛБ, комплекс дальнього візуального спостереження «Муром-М», інженерну техніку та зенітний ракетно-гарматний комплекс 2С6 «Тунгуска».