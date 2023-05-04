Снизить предельный возраст для призывников предлагает Минобороны

В Украине могут снизить предельный возраст призывников, фото: Минобороны Украины

https://racurs.ua/n182693-snizit-predelnyy-vozrast-dlya-prizyvnikov-predlagaet-minoborony.html

Ракурс

У Міноборони України напрацювали пропозиції змін до законодавства щодо зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років.

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Про це сьогодні, 4 травня, повідомляється у Telegram-каналі Military Media Center.

Зазначається, що відповідні зміни продиктовані тим, що під час дії правового режиму воєнного стану з низки причин відсутня потреба в перебуванні громадян на військовому обліку призовників до 27 років:

необхідність їхнього щорічного прибуття до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, зокрема для проходження медичних оглядів, призводить до додаткових фінансових витрат, навантаження на медичних працівників та збільшення черг для проходження ВЛК. При цьому призов на строкову військову службу під час воєнного стану не здійснюється;

тривале перебування на військовому обліку призовників під час дії воєнного стану призводить до того, що значна кількість придатних до військової служби громадян, які не мають статусу військовозобов’язаних, не може бути залучена до військової служби за призовом під час мобілізації.