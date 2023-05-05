Российские корабли в Северном море. Фото:

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Військові кораблі росії зафіксували в акваторії Північного моря.

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Військові суди країни-агресора провадять діяльність, пов’язану з 9 травня. Зараз у Північному морі діють кілька кораблів, що значно більше, ніж було в останні роки. Військові Норвегії відстежують російські кораблі. Про це заявили норвезькі Сили оборони, повідомляє Nettavisen.

В Осло наголосили, що поки російські кораблі не порушують закону, оскільки перебувають у міжнародних водах. Однак військові очікують, що кількість бойових одиниць російського флоту в Північному морі може зрости в найближчому майбутньому.

Травень і червень — напружений період навчань наших та союзних сил оборони. Тому ми перебуваємо в періоді, коли очікується значна діяльність союзників — і росії — на морі неподалік нас, — наголосили в Силах оборони Норвегії.

Нагадаємо, днями Швеція та Фінляндія привели в стан підвищеної готовності свої Військово-морські сили через потенційну російську загрозу на енергетичні мережі цих країн. Надводні бойові кораблі російського флоту були помічені поблизу вітряних електростанцій і підводних силових кабелів.

Джерело: Nettavisen