ВМС Швеції та Фінляндії привели в стан підвищеної готовності. Фото:

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Швеція та Фінляндія привели в стан підвищеної готовності свої Військово-морські сили.

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Це було зроблено через потенційну російську загрозу на енергетичні мережі цих країн, бо надводні бойові кораблі російського флоту були помічені поблизу вітряних електростанцій і підводних силових кабелів. Про це командувач ВМС Швеції адмірал Єва Скоог Хаслум заявила в інтерв’ю фінському виданню Iltalehte.

Ми переконані, що росія зробила це, якимось чином нанесла цілі на карту, — зазначила вона.

Адмірал також стверджувально відповіла на питання про те, чи можуть росіяни саботувати та знищувати підводні електричні кабелі. Саме для запобігання таким диверсіям флоти Швеції та Фінляндії перебувають у стані бойової готовності.

Ми постійно прагнемо як відбити наміри, перебуваючи в безпосередній близькості від цілей, так і продемонструвати нашу волю до самооборони, — наголосила Скоог Хаслум.

Нагадаємо, західні журналісти встановили, що у водах країн в Північному та Балтійському морях ходять до 50 російських кораблів, які, ймовірно, збирають розвідані про енергетичну інфраструктуру країн Північної Європи.

Джерело: Iltalehte