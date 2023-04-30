Ракурсhttps://racurs.ua/
ВМС Швеції та Фінляндії привели в стан підвищеної готовності. Фото:
ВМС Швеції та Фінляндії привели в стан підвищеної готовності через флот рфhttps://racurs.ua/ua/n182552-vms-shveciyi-ta-finlyandiyi-pryvely-v-stan-pidvyschenoyi-gotovnosti-cherez-flot-rf.htmlРакурс
Швеція та Фінляндія привели в стан підвищеної готовності свої Військово-морські сили.
.
Це було зроблено через потенційну російську загрозу на енергетичні мережі цих країн, бо надводні бойові кораблі російського флоту були помічені поблизу вітряних електростанцій і підводних силових кабелів. Про це командувач ВМС Швеції адмірал Єва Скоог Хаслум заявила в інтерв’ю фінському виданню Iltalehte.
Ми переконані, що росія зробила це, якимось чином нанесла цілі на карту, — зазначила вона.
Адмірал також стверджувально відповіла на питання про те, чи можуть росіяни саботувати та знищувати підводні електричні кабелі. Саме для запобігання таким диверсіям флоти Швеції та Фінляндії перебувають у стані бойової готовності.
Ми постійно прагнемо як відбити наміри, перебуваючи в безпосередній близькості від цілей, так і продемонструвати нашу волю до самооборони, — наголосила Скоог Хаслум.
Нагадаємо, західні журналісти встановили, що у водах країн в Північному та Балтійському морях ходять до 50 російських кораблів, які, ймовірно, збирають розвідані про енергетичну інфраструктуру країн Північної Європи.
Джерело: Iltalehte
Ключові зміни, що стосуються угод купівлі-продажу нерухомого майна
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...