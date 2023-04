У водах країн Північної Європи ходять десятки російських кораблів, які, ймовірно, збирають розвідані про енергетичну інфраструктуру.

Про це йдеться у спільному розслідуванні журналістів кілької видань Данії, Норвегії, Швеції та Фінляндії.

Згідно з розслідуванням, за останні роки в Північному та Балтійському морях було помічено близько 50 російських кораблів, які могли збирати розвідані. Всі вони переміщалися, відключивши передавачі AIS, які повідомляють про їхнє місцеперебування. Маршрут кораблів журналісти змогли відновити завдяки повідомленням, перехопленим спецслужбами.

Зокрема, розслідувачі відновили маршрут російського судна «Адмірал Володимирський». Офіційно це експедиційне океанографічне судно, проте автори доповіді впевнені, що його також використовують для розвідки.

Як уточнює радіомовна компанія Yle, лише за один місяць «Адмірал Володимирський» пройшов поблизу семи вітряних електростанцій, зокрема біля узбережжя Великої Британії та Данії. Біля кожної зі станцій судно сповільнювало хід.

Експерти вважають, що в цей час члени екіпажу фіксували розташування вітряних електростанцій, газопроводів, силових кабелів та іншої інфраструктури, що пролягає на морському дні. Водночас джерело журналістів у данській розвідці заявило, що росія таким чином може готуватися на випадок прямої конфронтації з НАТО — наявність актуальних карт дозволить російському флоту завдати ударів по критичній інфраструктурі країн Північної Європи.

Про те, що «Адмірал Володимирський» не є простим дослідницьким судном, також свідчить інцидент, коли судно проходило неподалік Данії. Тоді до нього наблизилися журналісти, які побачили на палубі озброєну людину в російському екіпіруванні.

